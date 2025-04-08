İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti

İstanbul Arnavutköy'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, binaın en üst katında kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan N.M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA