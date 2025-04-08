  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti

İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti

Güncelleme:

İstanbul Arnavutköy'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, binaın en üst katında kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan N.M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

text-ad
Etiketler arnavutköy intihar pencere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Milyonların gözü MEB'e çevrildi Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi Trump, Netanyahu yanındayken Erdoğan'a övgüler dizdi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Yeğenini okuldan almak isteyen dayı ortalığı birbirine kattı Yeğenini okuldan almak isteyen dayı ortalığı birbirine kattı
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 aracı biçti: Yaralılar var Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu İstanbul'da bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek