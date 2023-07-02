U19 Milli Takımımız, dünya üçüncüsü oldu

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden U19 Milli Takımımız, üçüncülük maçında ABD'yi 84-70 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanan bronz madalya karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlandı. İlk periyodu Ay-yıldızlılarımız, 25-18 önde tamamladı. Üstünlüğünü 2. periyotta da sürdüren milliler, soyunma odasına 39-33 üstün gitti. Üçüncü periyodu 56-26 önde bitiren U19 Milli Takımımız, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleden 80-74 galip ayrıldı. Basketbolun ekol ülkelerinden ABD'yi deviren Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci kez dünya üçüncüsü olmayı başardı. Millilerimiz, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu. Şampiyonanın finalinde ise Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.