U19 Milli Takımımız, dünya üçüncüsü oldu
FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden U19 Milli Takımımız, üçüncülük maçında ABD'yi 84-70 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanan bronz madalya karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.
İlk periyodu Ay-yıldızlılarımız, 25-18 önde tamamladı. Üstünlüğünü 2. periyotta da sürdüren milliler, soyunma odasına 39-33 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 56-26 önde bitiren U19 Milli Takımımız, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleden 80-74 galip ayrıldı.
Basketbolun ekol ülkelerinden ABD'yi deviren Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci kez dünya üçüncüsü olmayı başardı.
Millilerimiz, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Şampiyonanın finalinde ise Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol