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U19 Milli Takımımız, dünya üçüncüsü oldu

U19 Milli Takımımız, dünya üçüncüsü oldu
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FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden U19 Milli Takımımız, üçüncülük maçında ABD'yi 84-70 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanan bronz madalya karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

İlk periyodu Ay-yıldızlılarımız, 25-18 önde tamamladı. Üstünlüğünü 2. periyotta da sürdüren milliler, soyunma odasına 39-33 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 56-26 önde bitiren U19 Milli Takımımız, son periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve mücadeleden 80-74 galip ayrıldı.

Basketbolun ekol ülkelerinden ABD'yi deviren Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci kez dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Millilerimiz, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonanın finalinde ise Fransa ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Etiketler U19 Milli Takımımız U19 Milli Takımı
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