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  4. 28 Mayıs 2017 16:52

Minik Beşiktaşlıdan büyüklere örnek hareket

Beşiktaş ile Altınordu U10 maçında siyah-beyazlı minik futbolcunun, şampiyonluk sevinci yaşamak yerine yaptığı hareket Türkiye'deki profesyonel futbolculara örnek niteliğindeydi...

Minik Beşiktaşlıdan büyüklere örnek hareket
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Beşiktaş’ın düzenlediği Mete Bozkurt U10 Turnuvası finalinde Beşiktaş, Altınordu’yu mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaşlı bir minik futbolcu şampiyonluk sevinci yaşamak yerine ikincilik nedeniyle ağlayan Altınordulu bir arkadaşını teselli etmeyi tercih etti.

Sosyal medyada büyük ilgi uyandıran fotoğrafı resmi internet sitesinden başlayan İzmir ekibi, “Çocuklara inanıyor ve güveniyoruz. İşte bu fotoğraf, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara güvenerek, onların masumiyetine inanarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuz bizlere bir kez daha gösterdi. Bu ülke futbolunun geleceğini, rakip futbolcuyu teselli eden bu çocuklar” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı.

beşiktaş , örnek hareket , çocuk , u10