Murat Ülker'den Sadettin Saran’a destek

İş insanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı olan Sadettin Saran'ı desteklediğini duyurdu.

Saattin Saran, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığını resmen açıklamıştı.

Sadettin Saran İstanbul Ticaret Odası'nın mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Murat Ülker'den Saran'a destek mesajı

Saran'ın adaylık açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'den de "tam destek" mesajı geldi.

Murat Ülker, ziyareti sırasında Sadettin Saran’ın kendisine hediye ettiği "Sadettin Saran İçindeki Dağı Aş" adlı kitapla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kitapla aynı ismi taşıyan “İçindeki Dağı Aş” adlı bir kısa yazı da yayınladı.

Ülker bu paylaşımında, Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığı adaylığı için de bir destek mesajı yayınladı.

Ülker'in paylaşımı şöyle:

İÇİNDEKİ DAĞI AŞ Sadettin Saran'ın 15. baskısını yapan bu kitabını kendisi bana hediye edince takip eden ilk hafta sonu okudum.Tüm gençlere tavsiye ediyorum; hızlı, rahat okunabilen bir öyküler kitabı olmuş. Onu değerli kılan tarafı gerçek olması.

Sadettin bey, girişimleri ile ilginçtir. Kendisini şahsen tanıyınca kişiliğini de ilginç buldum. Bazen haberlerden takip ediyorum; bana göre olmadık bir işe beklenmedik teklifler vererek beni şaşırtıyor. Demek ki böyle de oluyormuş diyorum kendi kendime…

Geçen hafta Sadettin bey kısa bir ziyarete geldi. Görüştük. Ben ona “Spor nihayetinde bir eğlencedir. Halk, yenilsek üzülse veya kazansak sevinse de eğlenir, ferahlar.

Hafta sonu kesinleşmiş maç sonuçlarını pazartesi saatlerce aptalca TVde tartışmak ise sadece üzer”dedim.

Sadettin Saran da bana: “Haklısınız, sadece Ali Koç aday olmazsa ben başkanlığa adayım, yoksa destekçisiyim” dedi.

Ben de “O halde bir gün başkan seçilirseniz arkanızdayım aksi halde iki Fenerli olarak dostuz…” dedim.