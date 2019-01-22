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  4. 22 Ocak 2019 21:12

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Süper Lig'in güçlü ekibi Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etmek için Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tolga Zengin'i takasta kullanmak isteyen Beşiktaş'ın bu teklifine Malatyaspor cephesi sıcak bakmıyor.

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...
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Beşiktaş, E.Yeni Malatyaspor’un tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir’i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde kaleci Tolga Zengin’i takasta kullanmak istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakmıyor. Kaleci Ertaç Özbir’in transferi konusunda Beşiktaş yönetiminin hafta içerisinde Malatyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi.

Malatyaspor’un 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir’in sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 1,87 metre boyundaki başarılı eldiven, bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakika görev aldı. Sakatlığı dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Özbir, Malatyaspor’da 64 karşılaşmada forma giydi.

(İHA)

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