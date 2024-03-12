Nefes alamayan futbolcunun hayatını Hakem kurtardı

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih-Mainz maçının 33. dakikasında Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui rakibiyle çarpıştığı pozisyonda yere düşüp dili boğazına kaçtığı için ölümle burun buruna geldi. Yıldız oyuncunun yardımına ise maçın hakemi Patrick Ittrich yetişti ve Guilavogui'yi adeta hayata döndürdü.

Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'i takip eden Bayer Münih sahasında Mainz ile karşılaştı.

Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpıştıktan sonra yere düşerken kafasını takım arkadaşının dizine çarptı. Yere yığılarak bir süre kalkamayan oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı ve nefes alamadığı görüldü.

Mücadelenin hakemi Patrick Ittrich hemen 33 yaşındaki oyunucunun yanına giderek müdahalede bulundu. Başarılı hakem, elini boğazına sokarak Guilavogui'nin dilini çıkardı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.

Hakemden açıklama

Patrick Ittrich, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Böyle durumlarda hızlı hareket etmelisiniz. Bunun gibi birçok durum yaşadım. Dili dönmüştü." Guilavogui de karşılaşmanın ardından hem maçın hakemine hem de sahada yer alan tüm oyunculara teşekkür etti.