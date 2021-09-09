Olcay Şahan, futbolu bıraktı

Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay Şahan, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Olcay Şahan, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin..." ifadelerini kullandı.

Fortuna Düsseldorf altyapısında yetişen ve sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Duisburg, Kaiserslautern formaları giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah Beyazlı ekipte sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Beşiktaş'ta 5 yıl geçiren, çıktığı 180 resmi maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve Siyah Beyazlı ekiple 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Olcay, ardından Trabzonspor , Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi.