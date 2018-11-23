Onur Recep Kıvrak'tan Trabzonspor yönetimine: Kulüp bul derlerse bulurum

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın akıbetleri merak ediliyor. Yönetimin aldığı kararda ısrarcı olduğu belirtilirken, bordo mavililerin eski kaptanı Onur Kıvrak'tan açıklama geldi.

Bordo-mavili yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak konuştu.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Onur Kıvrak, Trabzonspor'a hiçbir zaman ihanet etmediğini ve süreci bekleyeceğini söyledi. Tecrübeli eldiven, takımda çok uzun zaman geçirdiğini belirtirken, "Ne olursa olsun ben hakkımı helal ediyorum. Bana 'kulüp bul' derlerse de bulurum" diye konuştu.



