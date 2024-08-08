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PFDK, Galatasaray ve Beşiktaş'a cezayı kesti

PFDK, Galatasaray ve Beşiktaş'a cezayı kesti
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- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.08.2024 tarihli toplantısında alınan kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

DHA

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Galatasaray Beşiktaş süper kupa PFDK ceza
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