PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli suçlamalar nedeniyle Türk futbol kulüplerine ve yöneticilere cezalar açıkladı. Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz'a 78 bin TL, Beşiktaş'a 312 bin TL, Trabzonspor'a 440 bin TL, MKE Ankaragücü'ne 432 bin TL ve Kayserispor'a 112 bin TL para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de ve diğer liglerde yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle çeşitli kulüplere cezai işlemler uyguladı. Kurul, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırılık gibi farklı disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda 7 Süper Lig kulübüne ceza yağdırdı.

PFDK'nın açıklamasına göre, Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için 78 bin TL para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplamda 312 bin TL; Trabzonspor, yine benzer gerekçelerle 440 bin TL; MKE Ankaragücü 432 bin TL; ve Kayserispor ise 112 bin TL para cezası aldı.

Özellikle çirkin ve kötü tezahürat yapan taraftar bloklarının elektronik biletlerinin bloke edilmesi gibi cezaların yanı sıra, çeşitli kulüp yöneticileri ve teknik ekip üyelerine de maçlardan men cezaları verildi. Bu cezaların, kulüplerin taraftarlarını daha iyi yönetmeleri ve saha içi disiplini artırmaları adına caydırıcı bir nitelik taşıdığı belirtiliyor.

PFDK, aynı zamanda TFF 1. Lig ve diğer alt liglerde yer alan kulüplere de çeşitli disiplin cezaları uyguladı. Bu cezalar arasında, çirkin ve kötü tezahürat, akreditasyon kurallarına uymama ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketler yer aldı.