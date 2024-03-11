Rakip futbolcuya kafa atan teknik direktöre verilen ceza belli oldu

Cani koca bir anneye kızının gelinliğini yaktırdı

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İstanbul'da yine motosiketli saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

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Sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen Şengün'ün sağlık durumu açıklandı

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