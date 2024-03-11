Rakip futbolcuya kafa atan teknik direktöre verilen ceza belli oldu
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bir maçta rakip takımın futbolcusuna kafa atan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.
Lecce Kulübünden yapılan açıklamada, Hellas Verona ile dün oynanan maçta rakip takımın golcüsü Thomas Henry'e kafa atan 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiği bildirildi.
Lecce, sahasında oynadığı müsabakayı 1-0 kaybetmişti.
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