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  4. 08 Kasım 2019 20:57

Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti

Kasımpaşalı kaleci Ramazan Köse'nin Fenerbahçe maçı öncesi gözündeki morluk dikkat çekti. Ramazan'ın gözündeki morluğun sebebinin Yeni Malatyaspor maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında olduğu iddia edildi.

Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti
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Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Kasımpaşa’da maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan deneyimli kaleci Ramazan Köse’nin gözündeki morluk dikkat çekti.

Tecrübeli kalecinin gözündeki morluğun sebebinin ise ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında meydana geldiği öne sürüldü.

MAÇ SONRASI KAVGA ÇIKMIŞTI
Malatya ekibi ile sahasında 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlılarda Veysel, Malatyasporlu Jahovic ile gergin bir şekilde sahayı terk etmişti. Sahada yaşanan gerginlik soyunma odasına taşınırken, olayların içinde yer alan Ramazan da hafta içinde PFDK’ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı.

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