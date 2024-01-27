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Real Madrid Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid Arda Güler için kararını verdi
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak önce peş peşe gelen sakatlıklar ardından da Ancelotti'nin kadro tercihine takılan genç yetenek Arda Güler'in üstünün çizildiği öğrenilmişti. Real Madrid kararını verdi.

Uzun süren sakatlığından sonra yavaş yavaş sahalara dönen Arda Güler’in ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti.

Özellkikle Almeria’ya karşı yedek olarak başladığı maçta oyuna girememesi üzerine formasını yere atması bu söylentileri güçlendirdi.

Genç yıldızın geleceği ile ilgili tartışmalara Real Madrid başkanı Fiorentino Perez son noktayı koydu.

Arda Güler’in yeteneğine hayran kalan İspanyol ekibi yıldız futbolcuyu hiçbir şekilde kiralamayacak. Bunun aksine önümüzdeki sezon Modric’in ayrılışı sonrasında ise ilk 11’in bir parçası olacak.

 

 

Etiketler arda güler real madrid genç yıldız futbol transfer ara transfer
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