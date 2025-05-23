Real Madrid'de bir dönem sona erdi

Real Madrid, 65 yaşındaki İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Carlo Ancelotti, görevi sonlandırma konusunda anlaşmaya vardı. Hem Real Madrid'in hem de dünya futbolunun gerçek efsanesi olan bir adama olan minnettarlığımızı ve takdirimizi ifade etmek istiyoruz. Carlo Ancelotti, 123 yıllık tarihimizdeki en başarılı dönemlerinden birinde takımımızı yönetti ve kulübümüzün renklerindeki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla kupa kaldırdı. 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 sezonda toplam 15 kupa kazandı" ifadeleri yer aldı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise, "Carlo Ancelotti sonsuza dek büyük Real Madrid ailesinin bir parçası olacak. Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir koçla çalışma şansına sahip olmaktan dolayı inanılmaz derecece gururluyuz" dedi.

Ayrıca kulübün açıklamasında, Ancelotti'nin yarın TSİ 17.15’te Real Madrid’in Real Sociedad’ı konuk edeceği müsabakada son kez takımın başında yer alacağı belirtildi.

DHA