Real Madrid'in yıldızı Chelsea ile anlaştı !

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid forması giyen Mateo Kovacic’in Chelsea’ye kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

24 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun transferi için her iki kulübün anlaşma sağladığı belirtilirken Kovacic’in de Chelsea’nin sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.

2010 yılında Dinamo Zagreb’ten Inter’e transfer edilen başarılı futbolcu, sergilediği performansla 2015 yılında 31 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olmuştu.

Ancak Madrid’de beklediği süreyi alamayan Kovacic, rotasyon oyuncusu olarak yedek kulübesine mahkum kaldı.

La Liga’da geçirdiği 3 sezonda 71 maça çıkan Kovacic, 1 gol atıp 7 asist yaptı.

Kovacic’in kısa süre içerisinde Londra’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.