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Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in en iyi stoperini açıkladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in en iyi stoperini açıkladı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, ligin en iyi stoperini açıkladı

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, ligimizin en iyi savunma oyuncusunu açıkladı.

"TARTIŞMASIZ SÜPER LİG'İN EN İYİSİ"
Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.

Etiketler süper lig rıdvan dilmen stoper
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