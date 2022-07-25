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Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta: İşte bonservis bedeli

Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta: İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya ekibi Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 milyon 250 bin euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin Beşiktaş'a ödeneceği belirtildi.

Etiketler Beşiktaş rıdvan yılmaz beşiktaş
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