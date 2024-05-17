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Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu

Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
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Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'yi getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie, ülkesinin takımlarından Heerenveen'in teknik direktörlük görevine getirildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Hollandalı çalıştırıcı altyapı antrenörü olarak görev yaptığı Feyenoord'dan bedelsiz olarak transfer edildi.

40 yaşındaki antrenör kendisini iki sezon boyunca kulübe bağlayan bir sözleşme imzaladı.

İmzanın ardından açıklama yapan van Persie, "Antrenörlük mesleği kapsamlı ve zorlu bir meslek ve ben bu mesleği büyük bir tutku ve zevkle icra ediyorum. Gelişimimi sürdürmek istiyorum ve baş antrenörlük rolü bu tutkuma mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu nedenle Heerenveen'in bana sunduğu fırsattan büyük memnuniyet duyuyorum. Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip çok güzel bir Eredevisie kulübü. Burada baş antrenör olarak kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmama izin verilmesi harika bir meydan okuma" diye konuştu.

Etiketler Heerenveen Robin Van Persie Heerenveen teknik direktör
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