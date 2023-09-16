  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ronaldo Juventus'u dava edecek

Ronaldo Juventus'u dava edecek

Ronaldo Juventus'u dava edecek
Güncelleme:

Cristiano Ronaldo 2021/2022 sezonunda forma giydiği Juventus'u dava etmeye hazırlanıyor.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

 İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Portekizli yıldızın pandemi dönemindeki maaşının ödenmemesi nedeniyle kulübe dava açacağı belirtildi. Haberde, Ronaldo'nun Torino Savcılığı'ndan belge talep ettiği aktarıldı.

 Avrupa'da transferin son gününde Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.

Athletic'te yer alan haberde sezon başında Juventus'ta kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampına dahil edilmeyen Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi. Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davası açacağı ve kulübün aldığı kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü ifade edildi.

 

 

 

Etiketler juventus juve cristiano ronaldo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan AB'ye rest: Türkiye AB ile ipleri kopartıyor
İmamoğlu hakkında yeniden yargılama kararı
Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı
Türksat 6A'nın uzaya fırlatılma tarihi belli oldu
Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı
500 TL ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak mı ?
Kapalıçarşı'da yangın çıktı
Yaz transfer döneminin en pahalı transferleri belli oldu
Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti
Konya'da toplu çocuk mezarı bulundu!