Ronaldo Juventus'u dava edecek

Cristiano Ronaldo 2021/2022 sezonunda forma giydiği Juventus'u dava etmeye hazırlanıyor.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Portekizli yıldızın pandemi dönemindeki maaşının ödenmemesi nedeniyle kulübe dava açacağı belirtildi. Haberde, Ronaldo'nun Torino Savcılığı'ndan belge talep ettiği aktarıldı.

Avrupa'da transferin son gününde Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza atan Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.

Athletic'te yer alan haberde sezon başında Juventus'ta kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampına dahil edilmeyen Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi. Bonucci'nin bu sebeple takıma tazminat davası açacağı ve kulübün aldığı kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü ifade edildi.