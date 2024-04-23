Sadettin Saran: Ali Koç aday olursa aday değilim

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, tv100 kanalında yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularına cevap verdi.

tv100'ün ilgiyle izlenen programı Az Önce Konuştum'a Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran konuk oldu. Sadettin Saran, tüm merak edilenleri ve Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 YIL ÖNCEYE GÖRE DAHA SAKİNİM DAHA TECRÜBELİYİM"

Sizde 15 yıl yıl önce karşıma oturan Sadettin Saran’la bugün karşıma oturan Sadettin Saran arasındaki en büyük fark nedir?

Bir kere derim kalınlaştı. Daha sakinim daha tecrübeliyim.

"PAZARLARI HARİÇ HER GÜN SPOR YAPIYORUM"

Sizin milli yüzücülüğünüz var. Hala her gün spor yapıyor musunuz?

Pazarları hariç her gün 1 buçuk saat yapıyorum.

“FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI HAYALİMDİ”

Siz ilk kez bu dönem resmen başkan adayı oldunuz. Niye bu dönem başkan adayısınız?

Bu benim hayalimdi. Çünkü iyi yapacağıma inanıyordum hala da inanıyorum tabii ki. O zamanlar aday olmak istedim ama olmadım.

"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN HAZIR YÖNETİMİYLE GELİYORUZ"

Biz Ali beyin şeffaflığı sayesinde ekim ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz ve şunu iddia ediyorum sadece Fenerbahçe’nin değil Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz.

“BAŞARISIZLIĞI SADECE ALİ KOÇ'A BAĞLAMAK HAKSIZLIK”

Her seferinde Ali Koç Başkan Adayı olmazsa adayım diyorsunuz. Niye böyle bir şartınız var? Ali Koç’u başarılı buluyor musunuz?

10 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Burada başarı vardır demek yalan olur. Bu başarısızlığı sadece Ali Koç’a bağlamak da haksızlık, kötü niyet olur. Müthiş bir mücadele var.

"BEN AKBABA OLMAK İSTEMİYORUM"

Böyle bir ortamda herkes oraya saldırırken, ortada kötülük varken ve dün de puan kaybetmişken şimdi ben diğerleri gibi mi olayım akbabalık mı yapayım? Bizim kendi içimizde düşmanlar varken dış mihrapların işini tabii ki güçlendiriyoruz.

“FENERBAHÇE ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR”

Fenerbahçe’nin üzerinde bir oyun oynandığını düşünüyor musunuz?

Evet kesinlikle düşünüyorum.

“ALİ KOÇ BAŞKAN OLURSA YÖNETİME GİRMEM”

Ali Bey aday olursa yönetimine girer misiniz?

Girmem. Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Tarzlarımız çok ayrı kendisine de söyledim biz geçinemeyiz diye. Kötü anlamda söylemiyorum.

"HİÇBİR ZAMAN FENERBAHÇE'NİN ŞİKE YAPTIĞINA İNANMADIM"

Ben üniversitelere her yere konuşmaya gidiyorum. Bu kumpas sürecinde de Zonguldak Üniversitesi’ne gittim. Genç bir çocuk konuşmanın sonunda çıktı dedi ki ‘Başkanım devletin savcısı, polisi şike var dedi’ dedi. Ben de dedim ki eğer şike varsa bunu sadece Fenerbahçe'ye mal edemezsiniz herkes yapmıştır.

“DEĞİŞİM ŞART”

Sizin federasyonla ile ilgili görüşünüz nedir? Seçimin acil ve önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Kesinlikle değişim şart.

"BİR DAHAKİ İHALEYE ÇOK GÜÇLÜ HAZIRLANIYORUZ, KATAR VATANDAŞLIĞINA BAŞVURDUM"

Sizce ihaleyi neden siz kazanamadınız?

Orada çok farklı dengeler var ama biz bir dahaki ihaleye çok güçlü hazırlanıyoruz. Ben Katar vatandaşlığına başvurdum.

Dünyadaki futbolla Türkiye’deki futbolu yan yana koyduğunuz zaman arada çok büyük bir uçurum var. Bu uçurumun kapatılma ihtimali yok mu?

Spor medyası, spor endüstrisi çok büyüyecek diyecektim. O zamanlar bunun cirosu Türkiye’de 100 milyon dolardı.

TV100