Sadettin Saran'dan sert gönderme: ''Katar vatandaşlığına başvurdum''

Süper Lig’in yeni ihalesi için hazırlandıklarını söyleyen Sadettin Saran, hazırlık için Katar vatandaşlığına başvuracağını söyleyerek göndermede bulundu.

Süper Lig’in yayın ihalesi yaklaşık 2 ay önce yapılmış ve ihaleyi mevcut yayıncı kuruluş olan Katarlı BeIN SPORTS kazandı. Süper Lig ihalesine teklif veren Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran, ihale sürecinde yaşananları açıkladı.

TV 100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Sadettin Saran, “Türk futbolu yayıncı kuruluşun esiri olmuş vaziyette” ifadelerini kullandı. Sadettin Saran, ihalede kendilerinin daha yüksek rakam vermesine rağmen kabul edilmediğini sonrasında ise BeIN SPORTS’un da rakamını yükselttiğini açıkladı. Saran, ihalenin yıllık 180 milyon euro veren BeIN SPORTS’a verildiğini ve kendilerinin teklifi sayesinde kulüplere ekstradan 300 milyon euro kazandırdıklarını söyledi.

Yeni ihale için de hazırlandıklarını söyleyen Sadettin Saran, hazırlık için Katar vatandaşlığına başvuracağı şakasını yaptı.