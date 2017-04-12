Dortmund taraftarından Monaco taraftarına büyük jest

Alman ekibi, tribünlerde beklerken "Dortmund" tezahüratı yapan Monaco taraftarına teşekkür etti, Dortmundlu taraftarlar Monacolu taraftarlara kapılarını açtı.

Almanya'nın Dortmund kentinde Borussia Dortmund ile Monaco takımları arasında dün gece oynanacak UEFA Şampiyonlar Liği çeyrek final maçı öncesinde meydana gelen üç patlamanın takım otobüsünü hedef aldığı açıklandı. Saldırının terör saldırısı mı yoksa başka bir nedenle mi yapıldığı konusu ise henüz netlik kazanmadı. Dortmund Savcılığı, saldırı üzerine adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlattı.



Saldırının yapıldığı noktada bir mektup bulunduğunu kaydeden Dortmund Savcısı Sandra Lücke, soruşturmanın gizliliği nedeniyle mektubun hangi dilde yazıldığı ve içeriği konusunda ayrıntı vermezken, mektubun gerçekliğinin araştırıldığını söyledi.



Marc Bartra'nın oynaması zor



Patlama nedeniyle Dortmund'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ve takım otobüsüne eskortluk yapan bir polisin yaralandığı kaydedildi. Polisin patlamanın etkisiyle travma geçirdiği belirtilirken, Marc Bartra'nın bu akşam TSİ ile 19:45'e ertelenen karşılaşmada oynaması zor görünüyor. Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Bartra'nın bileğinden ve cam kırıkları nedeniyle yaralanan kolundan ameliyat olduğu öğrenildi.



Dün akşam saat 19.00 civarında bulundukları otelden karşılaşmanın yapılacağı Signal İduna Park Stadyumu'na hareket eden Borussia Dortmund takım otobüsü yakınlarında üç ayrı patlama meydana gelmiş, patlama nedeniyle Dortmund-Monaco maçı bugüne ertelenmişti.



Borussia Dortmund'dan Monaco taraftarına teşekkür



Alman ekibi, tribünlerde beklerken "Dortmund" tezahüratı yapan Monaco taraftarına teşekkür etti.. Dortmundlu taraftarlar Monacolu taraftarlara kapılarını açtı.



Borussia Dortmund Kulübü, patlama sonrası tribünde bulunan konuk ekip Monaco'nun taraftarları için teşekkür mesajı yayınladı.



Ertelenen maç sonrası tribünlerde endişeyle bekleyen Monaco taraftarı için bir paylaşım yapan Alman ekibi, "Sabır ve anlayışınız, ayrıca 'Dortmund Dortmund' tezahüratlarınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



DORTMUNDLU TARAFTARLAR MONACOLU TARAFTARLARA KAPILARINI AÇTI



Borussia Dortmund Kulübü ayrıca, Monaco taraftarının güvenli biçimde geceyi geçirmesi için evinde misafir etmek isteyen BVB taraftarlarının #bedforawayfans etiketi ile organize olduğunu bildirdi. Dün gece çok sayıda Monacolu futbolseverler, geceyi Dortmund taraftarı ile birlikte evlerde ve cafelerde geçirdi.