Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’da karşı karşıya gelecek.

Deutsche Bank Park’ta oynanacak mücadelenin hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida oldu.

Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Chiffi olacak.

Maçta Marco Di Bello VAR, Dennis Higler ise AVAR olarak görev yapacak.

