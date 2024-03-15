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Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti

Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmasıyla Türkiye'ye önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkının kapıları aralandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Kadıköy'de Union Saint-Gilloise'i konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyetle toplam skorda 3-1’lik üstünlüğü sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

 Bu sonucun ardından UEFA'nın ülke puanı sıralamasında da Türkiye ilk 10'daki yerini garantilemiş oldu.

UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre ülke puanlarında son durum şöyle:

11) Çekya (35 bin 800)

10) İskoçya (36 bin 50)

9) Türkiye (38 bin 100)

8) Belçika (46 bin 800)

7) Portekiz (55 bin 649)

6) Hollanda (61 bin 300)

5) Fransa (65 bin 164)

4) Almanya (83 bin 338)

3) İtalya (86 bin 284)

2) İspanya (87 bin 614)

1) İngiltere (102 bin 178)

Sezon başında Türkiye, ülke puanı sıralamasında 12’nci sıradaydı.

İskoçya’nın ve Çekya’nın Avrupa kupalarında takımı kalmaması ve Fenerbahçe‘nin Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselmesiyle Türkiye ilk 10’daki yerini garantiledi.

Böylelikle önümüzdeki sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Etiketler Fenerbahçe UEFA ülke puanı UEFA ülke puanı sıralaması ülke puanı sıralaması Şampiyonlar Ligi
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