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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 25 kişilik kadroda transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur yer almadı.

Kadroya Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da yazılmadı.

Yeni transferler Willian Arao, Joshua King, Bruma, Emre Mor ve Lincoln Henrique, UEFA listesinde yer buldu.

KADRO

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Savunma: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

Etiketler fenerbahçe dinamo kiev
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