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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı maç öncesi Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 ve 12 Ağustos tarihlerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlar öncesinde kadroyu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Tarık Çetin, Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Nelson Semedo listede yer aldı.
Sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Emre Mor, Miha Zajc, Omar Fayed ve Lincoln Henrique listeye yazılmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun belirlediği UEFA listesinde şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun."

İHA

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi  feyenoord kadro
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