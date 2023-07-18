Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bu akşam oynanacak olan Zalgiris-Struga FC maçı sonrasında belli oldu. Zalgiris-Struga FC maçının galibi olan Zalgiris, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi belli olmuştu. İlk maçların oynanmasının ardından büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirlenen sarı - kırmızılıların rakipleri karşı karşıya geldi. İlk maçı 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin rövanşında kazanan taraf 2-1'lik skorla oldu. Bu skorun ardından Litvanya temsilcisi Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olmaya hak kazandı. Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh ve 84. dakikada kendi kalesine Sava Radic kaydetti. Struga'nın tek sayısı ise 76. dakikada Ibrahimi'nin penaltısından geldi. İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.