Haaland'ın babası Şampiyonlar Ligi yarı finalinden ihraç edildi

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle son bulan mücadelede Haaland'ın babası, Real Madrid taraftarına el hareketi yaptığı için tribünden çıkarıldı.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile karşılaştığı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda, Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland ile ilgili olaylar yaşandı. Norveçli eski futbolcu, Real Madrid taraftarlarıyla tartıştığı için locasından çıkartıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Real Madrid taraftarlarına tepki gösteren Haaland'ın babasının, tribündeki seyircilerin tezahüratlarına karşı gülümseyerek el salladığı görülüyor. Ancak daha sonra güvenlik görevlileri, Alf-Inge Haaland'ı bulunduğu yerden çıkarmak için müdahale etmek zorunda kaldı.

İspanyol gazeteci Inaki Angulo, Alf-Inge Haaland'ın maç sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret ettiğini ve tribünden çıkarılmadan önce yiyecek fırlattığı iddialarını rapor etti.

Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Ancak Norveçli yıldız Erling Haaland, Real Madrid savunmasının sıkı gözetimine takıldı ve gol atma şansı bulamadı.