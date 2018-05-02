İlk finalist Real Madrid !

Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım Madrid'de Santiago Bernabeu'da belli oldu. Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Real Madrid, Allianz Arena'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı. Real Madrid, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü kez, son beş sezonda ise dördüncü kez finale kalmayı başardı. Nefes kesen maçta Real Madrid'in gollerini Benzema (11 ve 46. dakikalarda) kaydederken Bayern Münih'in sayıları ise Kimmich (3. dakika) ve James Rodriguez'den (63. dakika) geldi.

Real Madrid'in finaldeki rakibi 5-2'lik mağlubiyetin rövanşında küçük çapta bir mucizeye ihtiyacı olan Roma'nın Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmanın ardından belli olacak.

Stat: Santiago Bernabeu

Hakem: Cüneyt Çakır

Real Madrid: Navas, Vazquez, Ramos, Varane, Marcelo, Kovacic (Casemiro 72), Kroos, Modric, Asensio (Nacho 88), Ronaldo, Benzema (Bale 72)

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso (Wagner 75), Thiago, Müller, James (Javi Martinez 84), Ribery, Lewandowski

Goller: Benzema (11 ve 46) / Kimmich (3), James (63)

Sarı kartlar: Modric (62), Vazquez (65), Varane (88), Casemiro (89)