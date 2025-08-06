İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda günün sonuçları
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk hafta maçlarında 4 karşılaşma oynandı. İşte gecenin sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği bu turun ilk gün müsabakaları tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu Rangers, Viktoria Plzen karşısında elde ederken, İskoç ekibi rövanş öncesi avantaj sağladı.
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Malmö - Kopenhag: 0-0
Shkendija 79 - Karabağ: 0-1
Dinamo Kiev - Pafos FC: 0-1
Rangers - Viktoria Plzen: 3-0
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol