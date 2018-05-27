Liverpool'da Mohamed Salah depremi !

Real Madrid-Liverpool maçında sakatlanan Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağı resmi açıklama yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın 27. dakikasında sakatlanan Muhammed Salah için resmi açıklamalar geldi.

Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Muhammed Salah, oyuna devam edemedi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Futbol Federasyonu, Muhammed Salah'ın durumu hakkında Liverpool'dan bilgi aldıklarını ve yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama durumunun olduğunu açıkladı.

KLOPP: "DURUMU KÖTÜ"

Jürgen Klopp ise aksine olumsuz açıklamalar yaptı. Klopp, "Hastanede röntgeni çekildi. Ya omzu ya köprücük kemiğinde kırık var. Köprücük kemiği veya omuz kemiği iyi değil bildiğim kadarıyla. Şimdilik sadece bunu biliyorum. Hem Salah hem bizim hem de Mısır için çok kötü bir şey. Mısır, en iyi oyuncusunu kaybetmiş olabilir. Henüz kesin değil ama ne yazık ki ilk bilgiler bunu gösteriyor." dedi.

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