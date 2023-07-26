Şenol Güneş Romain Saiss'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Romain Saiss'ın kendisiyle ilgili sert sözlerine yanıt verdi.

Şenol Güneş, "Romain Saiss'in şikayetleri değil, hakaretleri var. Keşke kampa gelip bana söyleseydi. Kampa gelmeyip transferler uğraştı. Çok iyi oyuncu, kalmasını istedim. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanımda, maçımda! Adana'da oynamadın, milli takıma gidip oynadın! Francisco Montero da gidecek ama gelip idmana çıkıyor. Benim adama ihtiyacım var, sen gelmedin. Redmond ve Saiss'in kalmasını özellikle istedim. Saiss'in verdiği zarar çok önemli! 'Gideceğim' diye tutturmuştu en sonunda beni bahane etti. O zaman ben gideyim sen kal, hatta hocalık da sen yap! Saiss'in bahsettiği kişi ben değilim! Sanırım başka biriyle karıştırdı." ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı'nın ayrılmasıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Dün Ceyhun Kazancı ile beraberdik. Çok moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim ayrıldığını ve üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Bu takım için emeği geçti." dedi.