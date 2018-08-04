Serdar Gürler Huesca'da

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon düşen Osmanlıspor'da takımın yıldız futbolcusu Serdar Gürler'in geleceği merak ediliyordu. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu İspanya Ligi ekiplerinden Huesca ile anlaşma sağladı.

Futbol Arena'nın haberine göre, Osmanlıspor'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans seergilemesine rağmen takımın küme düşmesine engel olamayan Serdar Gürler, La Liga'ya gidiyor. İstanbul takımlarının da transfer etmek istediği 26 yaşındaki futbolcu Huesca ile anlaşma sağladı. Futbolcunun menajeri Erdem Karagöl, İspanya'ya giderek Huesca ile son noktayı koydu ve 4 yıllık anlaşma sağladı.

Serdar Gürler geçen sezon Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı. Serdar Gürler, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.