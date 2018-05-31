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  4. 31 Mayıs 2018 11:03

Serdar Taşçı Başakşehir'e doğru !

Son 2 sezondur Süper Lig'de zirveye oynayan Başakşehir, gurbetçi futbolcu Serdar Taşçı'yla görüşmelere başladı.

Serdar Taşçı Başakşehir'e doğru !
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2 sezondur şampiyonluğa oynayan kadrolar kuran Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor… Başakşehir yönetimi, futbol hayatını Rusya’da sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı’yı transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a getirdi.

Başakşehir Kulübü yeni sezon öncesindeki ilk transfer hamlesini yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Spartak Moskova’da forma giyen Serdar Taşçı ile İstanbul’da transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sözleşmesi biten ve bonservisini elinde bulunduran oyuncunun Başakşehir’le anlaşmak üzere olduğu iddia edilirken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf ses getirdi.

O fotoğrafta Serdar Taşçı’ın Başakşehir Fatih Terim stadında olduğu görülüyor.

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