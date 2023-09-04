Sergio Ramos başladığı yere dönüyor!

Galatasaray ile adı anılan İspanyol yıldız Sergio Ramos'un Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddederek başladığı takım Sevilla'ya imza atacağı öne sürüldü.

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sergio Ramos'un eski takımı Sevilla ile anlaştığı iddia edildi.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ramos 18 yıl sonra Sevilla'ya dönecek. Haberde Ramos'un Galatasaray'dan sezon başına brüt 11 milyon euro, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından ise yıllık brüt 20 milyon euro teklif aldığı belirtildi.

Ramos'un bu iki teklifi reddettiği ve 1 milyon euronun biraz üzerinde bir sözleşmeye "Evet" dediği de aktarıldı.