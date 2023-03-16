Sivasspor Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor 1-0'ın rövanşında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Mücadele İtalyan ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, temsilcimiz Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Sivasspor 1-0'ın rövanşında sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar'ın 10 kişi tamamladığı mücadele, Fiorentina'nın 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Sivas temsilcisi UEFA Konferans Ligi'ne veda etmiş oldu.

ERDOĞAN'DAN JENERİKLİK GOL!

Karşılaşmanın 35'nci dakikasında perdeyi açan temsilcimi Erdoğan Yeşilyurt'un mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.

YANIT 44'TE GELDİ

Konuk ekibin bu gole yanıtı 44'ncü dakikada geldi. İtalyan temsilcisinin başarılı oyuncusu Arthur ilk yarının son bölümünde takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve taraflar bu sonuçla soyunma odasına gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Temsilcilimiz 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 62'nci dakikada Milenkovic'in golüne engel olamayarak 2-1 geriye düştü.

GOUTAS KENDİ KALESİNE...

Karşılaşmanın 4'ncü golü ise Goutas'tan geldi. Sivasspor'un 28 yaşındaki Yunan savunmacısı şanssız bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle fark ikiye çıktı.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Karşılaşmanın 81'nci dakikadasında Hakan Arslan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SONUCU CASTROVILLI BELİRLEDİ

Karşılaşmanın skorunu ise 90'ncı dakikada attığı golle Castrovilli belirledi ve karşılaşma 4-1'lik Fiorentina üstünlüğü ile sonuçlandı.