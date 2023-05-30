2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray!

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü deplasmanını 4 gollü geçen Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray, Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile Fenerbahçe derbisini beklemeden şampiyonluğunu ilan etti.

Ankaragücü 1-4 Galatasaray

Lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 4-1'lik skor ile Ankaragücü'nü mağlup etti.

Üç sezon sonra şampiyon

Şampiyon Galatasaray, üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

Şampiyonluk sayısı 23 oldu

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, 23. kez şampiyonluk oldu.

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Ankara'da istediği sonucu alarak teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Kazımcan Karataş'ın arka direğe yaptığı ortayı Hasan Ali Kaldırım, Galatasaraylı oyunculara vuruş şansı vermeden kafayla uzaklaştırdı.

3. dakikada Galatasaray'da Sacha Boey'nin sağ kanattan ceza sahasına yaklaşırken yaptığı ortayı Arda Kızıldağ, kafayla taca yolladı.

5. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu'nun ön direğe hareketlenerek yaptığı vuruşu son anda topun önüne ayağını uzatan Arda Kızıldağ'dan döndü.

Aslan'ın golcüsü yine sahnede!

GOL | 7. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasına altı pas içinde vuruşunu yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıları Ankara deplasmanında öne geçirdi: 0-1.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 7 golünün tamamı Mauro Icardi'den geldi.

9. dakikada Kazımcan Karataş'tan topu kazanan Taylan Antalyalı'nın pasında Ali Sowe topla buluştu. Sowe'un sağ kanatta hareketlenen Milson'ı görmesi sonrası ceza sahası içine giren Milson'ın vuruşu Lucas Torreira'dan döndü.

12. dakikada Ankaragücü'nün orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı baskı sonrası kazandığı topta Ali Sowe'un Ghayas Zahid'e pasını son anda araya giren Milot Rashica engelledi.

14. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına pasında Arda Kızıldağ, Mauro Icardi'den önce müdahale etti. İki oyuncunun mücadelesi sonrası topu Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

Muslera'dan geçit yok

15. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghayas Zahid'in şutunda Fernando Muslera gole izin vermedi. Sonrasında Ali Sowe'un istediği gibi vuruşunu yapamadığı pozisyonda da top Fernando Muslera'da kaldı.

Ankaragücü beraberliği yakaladı!

GOL | 16. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı ile paslaşan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milson'ın yakın mesafede yakın direğe sol ayağıyla yaptığı vuruş skora beraberliği getirdi.

18. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasını Ankaragücü savunması uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışına açılan topta Milot Rashica'nın sağ ayağından sol ayağına çekerek yaptığı etkili vuruşu Gökhan Akkan, köşeden kornere çıkardı.

19. dakikada sağ kanattan Dries Mertens ile kullanılan kornerde Lucas Torreira'nın kafa vuruşu auta gitti.

21. dakikada Dries Mertens'in pasında savunma arkasına hareketlenen Mauro Icardi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top Gökhan Akkan'da kaldı.

24. dakikada Kevin Malcuit'nin sağ kanattan ortasına ön direkte Ali Sowe dokunamadı. Arka direğe açılan topta Ghayas Zahid'in pasında Lucas Torreira, son anda yaptığı müdahale ile Taylan Antalyalı'ya vuruş şansı vermedi.

SARI KART | 24. dakikada Milot Rashica'nın pasında sol kanada yakın bölgede topla buluşan Mauro Icardi, rakibinden sıyrılmak isterken Arda Kızıldağ, kendisine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

26. dakikada Sergio Oliveira'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

28. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ghayas Zahid'in arka direğe ortasında Kazımcan Karataş, yaptığı kafa vuruşu ile arka direkte rakibine pozisyon şansı vermeyerek topu kornere yolladı.

Rashica ile büyük şans

29. dakikada Galatasaray'da sol kanatta topla ilerleyen Kerem Aktürkoğlu'nun pasında uygun pozisyonda topla buluşan Milot Rashica, ceza alanı içerisinde Nihad Mujakic'ten topu kurtarıp altı pasın sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat Gökhan Akkan kritik kurtarışıyla gole izin vermedi.

31. dakikada Ghayas Zahid'in pasında savunma arkasına hareketlenen Ali Sowe, ceza sahası içi sol çaprazda Abdülkerim Bardakcı karşısındayken sağ ayağına aldığı topta vuruşunu yaptı fakat top auta gitti.

Çok kritik müdahale

33. dakikada sol kanattan ceza alanına yapılan orta ön direğe hareketlenen Mauro Icradi ve Ankaragücü savunmasının mücadelesinden sekerken altı pasın sol çaprazında topu önünde bulan Dries Mertens'in vuruşunda Andrej Djokanovic'in topun önüne yatarak gerçekleştirdiği kritik müdahale golü engelledi ve top kornere gitti.

SARI KART | 35. dakikada ayağının kayması ile orta alanda topu Dries Mertens'e kaptıran Lamine Diack, sonrasında rakibini durdurmak adına yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

38. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan kullanılan kornerdeki ortasını Gökhan Akkan çıkıp almak isterken elinden kayan topu iki hamlede kontrol edebildi.

Yine yeniden Icardi!

GOL | 39. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Mauro Icardi, bir kez daha takımını öne geçirdi: 1-2.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 8 golünü atan Mauro Icardi, son 5 Süper Lig maçında 8 gole ulaşmış oldu.

41. dakikada Ankaragücü'nün ceza sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ghayas Zahid'in ortasına Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşu Fernando Muslera'da kaldı.

Ghayas Zahid direğe takıldı

44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ghayas Zahid'in ceza alanına girerken sağ ayağına alarak yaptığı vuruş üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45+4. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topta Mauro Icardi'nin vuruşu son anda Nihad Mujakic'in müdahalesi ile kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanındaki 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ankaragücü'nden 3 değişiklik birden

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Ankaragücü'nde ikinci yarı öncesi Hasan Ali Kaldırım, Lamine Diack ve Ghayas Zahid oyundan çıkarlarken Matej Hanousek, Stelios Kitsiou ve Emre Kılınç oyuna dahil oldular.

Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasında ikinci yarı başladı.

Taylan'dan büyük hata

50. dakikada Taylan Antalyalı'nın geri pasında araya giren Mauro Icardi, Gökhan Akkan'dan sıyrılsa da oldukça daralan açıda yaptığı vuruş kale çizgisine paralel gitti.

52. dakikada Ankaragücü'nde Matej Hanousek'in sol kanattan ortasına uygun pozisyonda Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

SARI KART | 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası Nihad Mujakic, sarı kart gördü.

57. dakikada topla buluştuğu sol kanattan ceza sahası içerisine giren Milot Rashica'nın ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşunda Gökhan Akkan gole izin vermedi. Sonrasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Taylan Antalyalı, kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

58. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı korner sonrası savunmanın ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topa Kazımcan Karataş'ın gelişine yaptığı vuruş Gökhan Akkan'da kaldı.

59. dakikada Stelios Kitsiou'nun ortasında Ali Sowe ile topa yükselen Victor Nelsson, kafa vuruşuyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

64. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan Emre Kılınç ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Kevin Malcuit'nin kafa vuruşu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Ankaragücü'nde Milson'ın yerine Giorgi Beridze oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Galatasaray'da Dries Mertens ve Kazımcan Karataş oyundan çıkarlarken Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldular.

66. dakikada Sergio Oliveira'nın savunma arkasına havalandırdığı topa Nihad Mujakic'in kritik müdahalesi Milot Rashica'nın vuruş şansı elde etmesini engelledi.

70. dakikada Lucas Torreira'nın pasında Nihad Mujakic'ten sıyrılan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

71. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan Giorgi Beridze ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortayı ön direkte Lucas Torreira uzaklaştırdı. Sonrasında Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından vuruşu da yine savunmadan döndü.

Kerem'in asisti Barış Alper'in golü!

73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun orta alandan savunma arkasına çok şık pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak topu ağlara gönderen vuruşu yaptı: 1-3.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Mauro Icardi'nin rakiplerinden kurtulup yaptığı vuruş son anda Nihad Mujakic'in müdahalesi ile kornere gitti.

Sergio Oliveira'dan rahatlatan gol!

GOL | 78. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına Sergio Oliveira'nın arka direkteki kafa vuruşu farkı 3'e çıkardı: 1-4.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Milot Rashica oyundan çıkarlarken Berkan Kutlu ve Yunus Akgün oyuna dahil oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı'nın yerine Atakan Çankaya oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Sarı Kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı Lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, Ankaragücü maçına tam kadro ile çıkacak.

Ankaragücü-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi