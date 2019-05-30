Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi. Beinsports'ta yer alan habere göre, siyah beyazlılar, Avcı'yla yıllık 12 milyon TL'den üç yıllık anlaşma sağlarken yarın Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde kimlerin olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

2003-2004 sezonunda Medipol Başakşehir'in başına geçen Abdullah Avcı, 2014'te yaşadığı milli takım macerasının ardından yeniden İstanbul ekibinin başına geçmişti.

Medipol Başakşehir Kulübü, adı Beşiktaş ile anılan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''

