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Aboubakar'a iki ülkeden talip çıktı

Aboubakar'a iki ülkeden talip çıktı
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı, Suudi Arabistan ve Brezilya'dan iki kulübün radarına aldığı öğrenildi.

Vincent Aboubakar, Arap yarımadasına geri dönebilir.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'a resmi teklifini sunmaya hazırlanan Al-Shabab kulübü, Kamerunlu oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor.

BREZİLYA'DAN DA TEMAS VAR

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar için Brezilya'nın Gremio kulübü de temaslarda bulunuyor.

Yaklaşık 1 aydır kadro dışı kalan Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 maça çıktı; 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Aboubakar suudi arabistan brezilya
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