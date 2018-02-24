Alanyaspor - Trabzonspor: 1-2

Ligde 6 maçtır kazanamayan Trabzonspor şeytanın bacağını Alanya’da kırdı… Rıza Çalımbay yönetiminde haftalardır kan kaybeden bordo mavililer Aytemiz Alanyaspor karşısında da adeta ecel terledi döktü. Karşılaşmanın 9.dakikasında Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 geriye düşüne Karadeniz ekibi ilk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da üst üste pozisyonlar veren Trabzonspor 68’de Burak Yılmaz ile beraberliği yakaladı. Galibiyet için risk almaya başlayan bordo mavililerde sahneye 18 yaşındaki Abdülkadir çıktı.

Genç yıldız 77’de attığı golle takımını öne geçirdi ve 3 puanın mimarı oldu.

Bu sonucun ardından puanını 36’ya çıkaran Trabzonspor 6.sıraya yükseldi. 4.mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 21 puanla 15. sırada kaldı.