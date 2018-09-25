Ali Koç Ersun Yanal tezahüratlarına böyle yanıt verdi

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalması sonrası tribünlerden protestolar yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerinin büyük kısmından takımı en son şampiyon yapan eski teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlar başladı. Başkan Ali Koç'a yakın yerlerde de maçı izleyen taraftarlar da bizzat başkana Cocu'nun değişmesi yönünde taleplerini ilettiler.

Başkan Koç bunun üzerine "Söz vermiştiniz, hani sabredecektiniz" diyerek sitem etti. Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da bir facia olmadığı takdirde Cocu ile en azından devre arasına kadar yola devam edeceklerini söylemişti.