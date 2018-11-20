Arda Turan ve Okan Buruk için başlatılan FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı çıktı

Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki 'FETÖ üyesi' suçlamasının soyut olduğu ifade edildi. Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını ileri sürdüğü anlatılan kararda Arda Turan'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı'nda dahi bulunmadığı vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 'Zaman' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü. Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu iddia etmişti. Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının 'Soyut ' olduğunu belirtti.

ARDA HENÜZ ÇOCUKTU

Gizli tanık 'Zaman'ın ifadesinde geçen iddiaların kamuoyunda çok uzun yıllar önce dile getirilerek, ulusal basında videolar yayınlanarak haber yapıldığı anlatılan kararda, söz konusu tarihin FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu belirtildi. Arda Turan'ın 1987 doğumlu olduğu kaydedilerek, gizli tanığın verdiği tarihlerde 10 -11 yaşlarında çocuk olduğu hatırlatıldı. Kararda Arda Turan'ın o tarihlerde Galatasaray A Takımı'nda bulunmadığı, gizli tanığın beyanında geçen diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ÖRGÜTLE FOTOĞRAFI YOK

Turan'ın kamuoyuna, örgütle ilişkili bir fotoğrafının yansımadığına da ve gizli tanık beyanının soyut içerikli olduğu kaydedilen kararda, "Şüpheli Arda Turan hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irttibat/iltisakı olup olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir soruşturma işlemine tevessül edilmemiştir" denildi.

AYNI SUÇLAMALARLA BAŞKA SORUŞTURMADA ŞÜPHELİ

Okan Buruk'a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda ünlü antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiği bildirildi. Gizli tanık 'Zaman'ın suçlamaları kapsamında yapılan soruşturmanın da mükerrer olduğu ifade edildi.

