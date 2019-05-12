Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü (Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı.

dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boyd, Clichy'e rağmen yakın direğe vuruşunu yaptı ve attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

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Devre tek golle sona ererken, Başakşehir ikinci yarının ilk dakikasında Visca'nın asistinde Bajic'in topuk golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden sonra iyice morallenen ev sahibi ekip, 62. dakikada Robinho ile 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükseltirken, Ankaragücü ise 37 puanda kaldı. 33. haftadaki Galatasaray - Başakşehir maçını kazanan resmen şampiyon olacak. Galatasaray - Başakşehir maçı berabere biterse, iki takım arasındaki ikili averaj eşit olacağı için +8 genel averaj farkıyla Galatasaray son haftaya lider girecek.

