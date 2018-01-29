Başakşehir yeniden lider !

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Galatasaray’ın sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 2-0 yenmesiyle zirveyi maç eksiğiyle Aslan’a bırakan Başakşehir konuğunu ilk 45 dakikada sürklase ederken 5-0’lık bir galibiyete imza attı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

Bu sonuçla Başakşehir 42 puanla liderlik koltuğunu geri alırken Karabükspor ise 9 puanla son sırada kaldı. 7. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

14. dakikada Clichy'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 20. dakikada Visca'nın ceza sahası içine çalımlarla girip topu Gökhan'a bıraktı. Gökhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

31. dakikada orta sahadan Caiçara'nın defansın arkasına attığı topu kontrol eden Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 38. dakikada Emre'nin ceza sahası dışından içeriye doğru havadan attığı pasta topu Visca kontrol etti. Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. 43. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca topuk pasıyla topu Adebayor'a bıraktı. Adebayor'un ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

ADEBAYOR'DAN ASKET SELAMI

Başakşehir’in ilk yarıdaki son golünü ise Adebayor attı. Güzel bir gol atan Adebayor, gol sevinci sonrasında asker selamı verdi.

Adebayor’un bu sevinci, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e selam olarak değerlendirildi.