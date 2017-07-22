Bernard Mensah Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı. Bonservisi Atletico Madrid'de olan Ganalı futbolcu 1 yıllığına kiralandı.

Atletico Madrid'in 2015 yılında Portekiz ekibi Vitorio Guimaraes'ten 6 milyon Euro karşılğında transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu son iki sezonda kiralık vermişti. Mensah geçen sezonu eski kulübü Vitorio Guimaraes'te kiralık geçirmişti.

İspanyol Kulubü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mensah geçen sezon 26 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etmişti.



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