Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Adem Ljajic, penaltıdan attı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, bu pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi ve ardından penaltı kararını verdi.

Galatasaray, maçta 3 kez penaltı bekledi. 38'de VAR'dan bir uyarı bekledi ancak VAR'dan da 'İzlemen gerekiyor' yanıtı gelmeyince penaltı vermedi. 42'de yandaki ekrana gidip bakmasının ardından penaltıya hükmetmedi. 66. dakikadaki pozisyonda Cüneyt Çakır, diğer iki pozisyonun aksine penaltı kararı verdi ancak VAR ile penaltıdan önce Onyekuru'nun elle oynadığı kararını vererek penaltıyı iptal etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti, Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Adriano'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına koşu yaparak topla buluşan Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada Dorukhan Toköz altıpas içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Ozan Kabak'ın altıpas içindeki vuruşunda, top üst direkten döndü.

38. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

İkinci yarı

56. dakikada Mariano’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında Fernando’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius’tan döndü. Dönen topu Vida uzaklaştırdı.

60. dakikada Quaresma’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Adriano’nun sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

66. dakikada Atiba’nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Necip’in Onyekuru’ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

68. dakikada hakem Cüneyt Çakır, VAR yardımıyla pozisyonu tekrar izleyip, Onyekuru’nun topa elle müdahale ettiğini söyledi ve penaltı kararını iptal etti.

71. dakikada Fernando’nun kullandığı serbest vuruşta Onyekuru, ceza sahası dışında topla buluştu. Ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak Karius kaldı.

84. dakikada sağ taraftan Linnes’in ortasında arka direkte Ömer Bayram’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikasında sağ taraftan Muğdat’ın pasında Feghouli ceza sahası içi sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda kale önünde Maicon topa topuğuyla dokundu ve meşin yuvarlak auta gitti.

90+ 4. dakikada Quaresma’nın ara pasında sol tarafta Caner topla buluştu. Caner’in sol taraftan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Necip xx, Vida xx, Caner xx, Medel xxx (Lens dk. 70 x), Dorukhan xx, Quaresma xx, Mustafa Pektemek xxx (Love dk. 81 ?), Ljajic xxx, Güven Yalçın xx (Atiba dk. 46 x)

Galatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık xx, Maicon xx (Linnes dk. 78 x), Ozan xxx, Mariano xx, Selçuk xx (Muğdat dk. 74 x), Fernando xx, Nagatomo xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx (Ömer Bayram dk. 83 ?), Eren x

Gol: Ljajic (dk. 18 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)

Derbinin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DERBİ MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, bu kulvardaki son karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz kadroda yer almazken, o maçta ilk 11'de görev alan Ömer Bayram ise yedeğe çekildi.

Derbi maçta bu futbolcuların yerine Ahmet Çalık ile Yuto Nagatomo forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba ile cezalı olan Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Ryan Donk da müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray karşılaşmaya, Fernando Muslera, Ozan Kabak, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Mariano Filho, Fernando Reges, Selçuk İnan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Ahmet Çalık 9 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, sonraki süreçte sadece Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu.

Ahmet Çalık, Serdar Aziz'in yokluğunda derbi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Yedekler altyapıdan

Derbi maçta Galatasaray'ın yedek kulübesinde altyapıdan 6 futbolcu yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde A takımdan İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ile altyapıdan Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel bulundu.

Yedekler arasında oturan Mustafa Kapı'nın 16 yaşında olması dikkati çekti.

Fatih Terim locada takip etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamadı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar tribünde

Derbi maçı, yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Vodafone Park'ta takip etti.

Karşılaşmadan önce Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik görevlilerinin eşliğinde stada gelerek kendilerine ayrılan tribüne geçti.

Galatasaray taraftarları, yaptıklarını tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Şenol Güneş 3 değişikliğe gitti

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin'i derbi mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg karşılaşmasında kadroda yer alamayan Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Galatasaray karşısında ilk 11'de şans buldu. Medel, Oğuzhan Özyakup'un yerine orta sahada görev aldı. Lens'in kenarda olduğu siyah-beyazlı ekipte sol kanatta Mustafa Pektemek oynadı. Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında takımına destek vermeye çalıştı.

Güneş, son maçlarda olduğu gibi hücum hattında yine değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Sarpsborg karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Larin'e yedekler arasında yer verdi. Siyah-beyazlı takımda bu oyuncunun yerine 19 yaşındaki Güven Yalçın, derbi karşılaşmasında gol aradı.

Adriano sağ bekte

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Norveç'e götürülmeyen oyunculardan biri olan Gökhan Gönül, derbi maçına yedek başladı.

Galatasaray karşısında savunmanın sağında Adriano şans buldu.

Atiba Hutchinson da yedek

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da Galatasaray maçında yedekler arasında yer aldı.

UEFA listesinde yer almadığı için Sarpsborg maçı kadrosunda bulunmayan Hutchinson, ilerleyen dakikalarda oynamak için kenarda bekledi.

Gökhan Töre de kadroda yer aldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, kadroda kendisine yer buldu.

Sakatlığı nedeniyle ligde Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü, Avrupa'da da Genk ile Sarpsborg karşılaşmalarını kaçıran Gökhan Töre, yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Vagner Love yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaşlı oyuncular ısınma çalışmalarına "Engelleri ve ön yargıları birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Sakat Pepe, Ryan Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ryan Babel, Pepe ile Enzo Roco, Galatasaray derbisinde de kadroda yer alamadı.

Bu üç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg ve MKE Ankaragücü maçlarında da görev alamamıştı.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta Vodafone Park tribünlerini tamamen doldurdu.

Takımlarına büyük destek veren taraftarlar, maç öncesi Ricardo Quaresma ile Güven Yalçın'ı tribünlere çağırarak moral verdi.

Bazı siyah-beyazlı taraftarlar da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden stada hareket eden takımlarına destekte bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan ve kaptanı Osman Çakmak da karşılaşmayı tribünden izledi.