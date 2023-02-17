Beşiktaş, Alexandru Maxim'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını, TFF'ye bildirdi.

TFF, transfer sezonunu uzatmış ve ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK formaları giyen yabancı oyuncularla ilgili talimat değişikliğine gitmişti. Beşiktaş, bu kapsamda bir süredir görüşme halinde olduğu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, bu transferi TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansı çıkartıldı.

DHA