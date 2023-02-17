  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş, Alexandru Maxim'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Alexandru Maxim'i resmen açıkladı

Beşiktaş, Alexandru Maxim'i resmen açıkladı
Güncelleme:

Beşiktaş, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını, TFF'ye bildirdi.

TFF, transfer sezonunu uzatmış ve ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK formaları giyen yabancı oyuncularla ilgili talimat değişikliğine gitmişti. Beşiktaş, bu kapsamda bir süredir görüşme halinde olduğu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, bu transferi TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansı çıkartıldı.

DHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Alexandru Maxim gaziantep FK tff
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Japon bilim insanı paylaştı: İşte kırılan fay hattının uydu görüntüleri
Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı
Ünlü oyuncu Bruce Willis’ten kötü haber
3 mucize birden! 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldılar
YÖK üniversiteler için uzaktan öğrenim kararını açıkladı
Danıştay saldırganı cezaevinde ölü bulundu
En yakın isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın aklındaki seçim tarihi
İkinci el araç ilanlarında dikkat çeken ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' ayrıntısı
Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı
3 büyük deprem gördü, kimsenin burnu kanamadı, tek bir taş bile düşmedi