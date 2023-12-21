Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybetti

En uzun geceye hazır mısınız ? Olumsuz etkilerine dikkat!

Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul için ''sürpriz aday'' Prof. Dr. Naci Görür mü ?

Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler

Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?

Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu