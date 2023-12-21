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Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybetti

Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybetti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Dolmabahçe'deki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kaybetti. bu sonuçla Siyah beyazlılar Fenerbahçe maçından sonra evinde ikinci kez kaybetti.

Ligde oynadığı 16 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 6'sında mağlup olan Beşiktaş, 26 puanda kaldı.

Etiketler Alanyaspor Beşiktaş beşiktaş alanyaspor maç
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