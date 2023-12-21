Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybetti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Dolmabahçe'deki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kaybetti. bu sonuçla Siyah beyazlılar Fenerbahçe maçından sonra evinde ikinci kez kaybetti.
Ligde oynadığı 16 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 6'sında mağlup olan Beşiktaş, 26 puanda kaldı.
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