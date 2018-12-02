Beşiktaş - Galatasaray derbisine VAR kararları damga vurdu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi.

Beşiktaş ceza sahasında meşin yuvarlak ile buluşan ve vuruşunu yapan Eren Derdiyok'a Medel'in müdahelede bulunduğunu iddia eden sarı-kırmızılı futbolcular, Çakır'dan penaltı bekledi. Pozisyonun ardından VAR odası ile görüşen Çakır, Medel'in müdahalesinin nizami olduğuna karar vererek aut atışına hükmetti.

ÇAKIR BİR KEZ DAHA VAR'A GİTTİ

Bu pozisyondan 6 dakika sonra Beşiktaş ceza sahasında Medel'in uzaklaştırmak istediği top, kısa mesafede Vida'nın eline temas etti. Pozisyonun ardından Çakır bir kez daha VAR'a gitti ve pozisyonu inceleyerek "devam" kararı verdi. Çakır'ın bu kararının ardından sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcular büyük bir itirazda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNDE VAR ETKİSİ

Maçın 14. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Ljajic'in çift vuruşunda Eren Derdiyok'un elle oynadığını tespit eden Video Hakem Mete Kalkavan, hakem Cüneyt Çakır'ı uyardı. Kalkavan'ın uyarısı sonrası kenara geken Çakır, çok kısa bir sürede incelemesini yaptıktan sonra "penaltı" noktasını gösterdi. Çakır'ın kararının ardından Eren Derdiyok, "El yok" şeklinde bir itirazda bulunsa da karar değişmedi ve Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan attığı golden sonra Galatasaray karşısında skoru 1-0'a getirdi.

**NOT: **Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır