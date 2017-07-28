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  5. 28 Temmuz 2017 09:13

Beşiktaş hazırlık maçında dağıldı !

Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'a 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaş hazırlık maçında dağıldı !
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Beşiktaş, sezon öncesi 4. hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas ile karşı karşıya geldi.

43. dakikada Tosic'in attığı gol ile Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Las Palmas 53. dakikada Viera ile Beşiktaş karşısında eşitliği sağladı. Skor 1-1 oldu.

Las Palmas, Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçının 61. dakikasında 10 oyuncuyu aynı anda değiştirdi.

Las Palmas, 67. dakikada Exposito ile öne geçti. İspanyol ekip, 73. dakikada Momo ile skoru 3-1 yaptı. Las Palmas 84'te Benito Ramirez ile bir gol daha attı.

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